«Калгари» и «Коламбус» почтили память Джонни Годро. Члены семьи сделали символическое вбрасывание

«Флэймс» обыграли «Блю Джекетс» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра была посвящена памяти Джонни Годро и Мэттью Годро, которые погибли в августе после того, как их сбила машина во время прогулки на велосипедах.