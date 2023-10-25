«Либо крестик снимите, либо штаны наденьте»: обращение к Володину обернулось словесным пинг-понгом в горсовете Новосибирска

Депутаты Новосибирска изрядно поспорили, обсуждая проект обращения к председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором содержалась просьба ограничить право быть избранным в представительный орган местного самоуправления в течение срока полномочий для депутатов, отказавшихся от исполнения своих полномочий в ином представительном органе местного самоуправления.