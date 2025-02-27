Артур КОНДРАТЕНКО Испанские солдаты НАТО из контингента, размещённого в Латвии, испытывают рвоту прямо во время выполнения служебных обязанностей: их держат в условиях, чрезвычайно способствующих порче здоровья.
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