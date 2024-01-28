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WP: Кремль собирается развалить мировую финансовую систему, обрушив доллар

WP: Кремль собирается развалить мировую финансовую систему, обрушив доллар

Экономика В своей публикации журналисты ссылаются на данные европейской разведки. По информации американских журналистов, власти РФ в 2022 и 2023 годах проводили встречи, где обсуждались способы подрыва доллара в качестве мировой резервной валюты.

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