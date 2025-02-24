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Политолог высказался об условиях завершения украинского конфликта

Политолог высказался об условиях завершения украинского конфликта

Временная остановка украинского конфликта является для России неприемлемой, при этом противостояние продолжится без устранения причин случившегося, обозначил политолог, замглавы института стран СНГ Владимир Жарихин.

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