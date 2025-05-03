Губернатор ЯНАО Артюхов: к 80-летию Победы обновили каждый третий монумент

В рамках подготовки к 80-летию Победы в регионе провели масштабную реконструкцию мемориалов. Мероприятия по ремонту и благоустройству начались за два года до памятной даты, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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