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Московский комсомолец в Израиле

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Перезагрузка в Бен-Гурионе: Управление аэропортов и Гистадрут договорились о сотрудничестве

Перезагрузка в Бен-Гурионе: Управление аэропортов и Гистадрут договорились о сотрудничестве

В Управлении аэропортов Израиля завершился период напряженности: руководство ведомства, профсоюзный комитет и глава Гистадрута на совместной встрече с участием чиновников Минфина договорились о полной перезагрузке отношений .

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