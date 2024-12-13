Украина оскорбилась из-за ролика к ЧМ-2026 с российским Крымом

Украина обиделась на Международную федерацию футбола (ФИФА). Причина в том, что во время трансляции жеребьевки чемпионата мира 2026 года в прямом эфире показали карту, на которой Крым не является частью Украины.
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