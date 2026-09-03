Онколог назвал часто игнорируемый симптом рака легких

Онколог Густаво Шварцман заявил, что многие люди часто игнорируют один безобидный на первый взгляд симптом, который может быть признаком рака легких.
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