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Медицина 2.0

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Онколог назвал часто игнорируемый симптом рака легких

Онколог назвал часто игнорируемый симптом рака легких

Онколог Густаво Шварцман заявил, что многие люди часто игнорируют один безобидный на первый взгляд симптом, который может быть признаком рака легких.

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