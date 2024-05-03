Фозул шел-шел, и просто пнул 9-летнюю девочку. Ему прилетел урок вежливости

Evgenija Palette

Эта Чудиновская полная ДУРА, если то, что она сказала, она сказала искренне. Не может быть, чтобы она не видела главного ( а что она тогда делает на этой высокой должности?". А главное состоит в том, что - мало сказать, что это ДИКИЕ БАНДИТЫ, ВООРУЖЕННЫЕ ДРУГОЙ РЕЛИГИЕЙ, ДРУГИМИ ПОНЯТИЯМИ О ВЕЩАХ. ЭТИ БАНДИТЫ ВООРУЖЕНЫ ЕЩЕ ОТНОШЕНИЕМ ИХ ГОСУДАРСТВА к нам ( в том числе и Рахмоном), И ИХ ДИАСПОРАМИ... "Езжайте, размножайтесь, живите по своим законам. Если что, МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ. То есть ДИАСПОРА ИМ ПОМОЖЕТ (избежать наказания за все их преступления). ИМЕННО ПОТОМУ ОНИ ТАКИЕ НАГЛЫЕ. Они, на полном серьезе считают, что та "СКАЗОЧКА", КОТОРУЮ ВНУШИЛИ ИМ ЯНКИ (и Рахмон, со товарищи), что Россия - это их земля, и есть ПРАВДА. Алчным, жадным, БЕЗГРАМОТНЫМ ДЕРВИШАМ этого было достаточно, чтобы они перешли в наступление... , вдохновив своих НЕДОНОСКОВ, от которых мы еще оберем... А У НАС, БЛАГОДАРЯ БЕССЛОВЕСНОЙ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ (якобы в рабочей силе, которая ничего стране не даст, кроме разорения) ДУМЕ, НИКТО НЕ МОЖЕТ НИЧЕГО ИЗМЕНИТЬ... Может быть, если кому-нибудь из них на голову УПАДЕТ КАМЕНЬ, тогда они станут думать об этом вопросе. СЕГОДНЯ ЭТИ АНГАЖИРОВАННЫЕ НЕДОНОСКИ ИЗГОНЯЮТ РУССКИХ ДЕТЕЙ СО СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, А ЗАВТРА ЭТИ ТВАРИ СТАНУТ ВЫГОНЯТЬ ЭТИХ ДЕФЕКТИВНЫХ, ОТ ЖАДНОСТИ, ДЕПУТАТОВ ИЗ ИХ ОСОБНЯКОВ. ( как они уже это делают в Мариуполе)...