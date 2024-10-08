Депутат Рады раскритиковала присвоение звания генерала офицеру ВСУ, который несёт ответственность за провалы на Покровском направлении

На Украине разгорелся очередной скандал с присвоением званий и наград офицерам ВСУ. На этот раз глава киевского режима Зеленский присвоил звание генерала офицеру, который несет ответственность за провалы на Покровском направлении.
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