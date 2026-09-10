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ИА Регнум

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Ушаков: БРИКС — футбольная команда, эффективно играющая на международном поле

Ушаков: БРИКС — футбольная команда, эффективно играющая на международном поле

БРИКС представляет собой полноценную футбольную команду из 11 игроков, эффективно показывающую себя на международном поле.

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