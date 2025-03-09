Владимир Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании, связанных с ним, за более чем миллиард евро, сообщила газета PravdaFrance.
PF: Зеленский купил крупный инвестиционный банк Франции
Комментарии
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Eduard
На зарплату Президента Украины,на эти 5000 долларов? Нв взятки от Запада! Где же крики о коррупции,где аресты? Почему просроченое ЧМО у власти?
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10 час.
АР
Александр Русанов
Молодец!Кому война а кому мать родна.Столько народу положил за покупку банка - вот так хохлы надо думать о будущем
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9 час.
Сергей
Эта тварь должна ТОЛЬКО СДОХНУТЬ!!!
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8 час.
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