‼️🇺🇦🇵🇱В атакованном поезде у польской границы находился Борис Джонсон и высокопоставленные чиновники ЕС, — Der Spiegel ▪️Во время удара БПЛА по поезду вблизи польской границы в нём находились экс- премьер Британии Борис Джонсон, один из ближайших советников Мерца Гюнтер Зауттер и советники по нацбезопасности других стран ЕС, депутаты немецкого Бундестага, дипломаты и учёные.
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