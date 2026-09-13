‼️🇺🇦🇵🇱В атакованном поезде у польской границы находился Борис Джонсон и высокопоставленные чиновники ЕС, — Der Spiegel ▪️Во время удара БПЛА по поезду вблизи польской границы в нём находились экс- премьер Британии Борис Джонсон, один из ближайших советников Мерца Гюнтер Зауттер и советники по нацбезопасности других стран ЕС, депутаты немецкого Бундестага, дипломаты и учёные.