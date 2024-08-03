Пенсионеры просят Кухарука организовать слет ветеранов ХМАО к юбилею Победы

Председатель общественной организации ветеранов Югры Вера Голова обратилась к врио губернатору ХМАО Руслану Кухаруку с просьбой провести в 2025 году слет к 80 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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