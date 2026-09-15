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Таганрог подвергся массированной ракетной атаке, случилось несколько возгораний

Таганрог подвергся массированной ракетной атаке, случилось несколько возгораний

Ночью ВСУ атаковали Таганрог, на территории региона произошло несколько возгораний. Об этом заявил в мессенджере «Макс» губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

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