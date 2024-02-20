Некоторые россияне могут уйти на пенсию досрочно, сообщает PRIMPRESS. На портале «Объясняем.рф» назвали категории граждан, которые могут сегодня уйти на пенсию на 10 лет раньше нового пенсионного возраста.
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