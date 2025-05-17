Певец Юрий Лоза неоднократно высказывался против присутствия на российской сцене некоторых молодых артистов.
Юрий Лоза: Любая колхозница из села вам лучше споет, чем Кока или Чеботина
Комментарии
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Владимир Алтайцев
То есть, тебе нравятся убийцы культуры - Филька с колькой, Кокой и прочими швалями. Неудивительно .
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2 час.
Николай Гулевич
Свистульки теперь нужны на эстраде чтобы действительно талантливые исполнители не сковырнули зажравшихся, престарелых "королей, императоров" и прочих "звёзд".
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2 час.
ПавелЗзаварзин
Когда прекратят в России засилье бездарей и шлюх на сцене?
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1 час.
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