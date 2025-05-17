Спутник
ГлавноеЭксклюзив Все новостиПолитикаЭкономикаОбществоКультураПрогресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спутник

540 401 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Овчинников
    В СССР в платных клиниках могли работать только врачи высшей квалификации, имеющие стад не менее 15 лет. Необходимо в...Никита Кричевский...
  • Александр Батт
    Всех бюджетных выпускников вузов обязать работать в бюджетных больницах и поликлиниках.Никита Кричевский...
  • Александр Батт
    Неразумно России заниматься перемалыванием на Украине БЕСКОНЕЧНОГО потока западного вооружения и наемников. Надо созд...Виктор Баранец: Э...

Юрий Лоза: Любая колхозница из села вам лучше споет, чем Кока или Чеботина

Юрий Лоза: Любая колхозница из села вам лучше споет, чем Кока или Чеботина

Певец Юрий Лоза неоднократно высказывался против присутствия на российской сцене некоторых молодых артистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
То есть, тебе нравятся  убийцы  культуры  - Филька  с колькой, Кокой  и прочими швалями. Неудивительно  .
Ответить
2 час.
Николай Гулевич
Свистульки теперь нужны на эстраде чтобы действительно талантливые исполнители не сковырнули зажравшихся, престарелых &quot;королей, императоров&quot; и прочих &quot;звёзд&quot;.
Ответить
2 час.
ПавелЗзаварзин
Когда прекратят в России засилье бездарей и шлюх на сцене?
Ответить
1 час.
наверх