Остин: США усилят военное присутствие на Ближнем Востоке

Global Look Press/Petty Officer 3rd Class Kaitlin /Keystone Press Agency Пентагон готов развернуть на Ближнем Востоке новые силы для снижения напряженности в регионе, заявил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин во вторник, 6 августа, в ходе выступления на совместной пресс-конференции с коллегами из Австралии, которая транслировалась на YouTube-канале Пентагона.