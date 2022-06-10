Мировое обозрение

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ФОМ: 85% россиян считают себя патриотами

ФОМ: 85% россиян считают себя патриотами

Подавляющее большинство опрошенных россиян (85%) считают себя патриотами. Результаты исследования публикует Фонд «Общественное мнение», в нём приняли участие 1500 человек из разных регионов страны.

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