В Пинежском округе по программе «Комфортное Поморье» реализуют 22 проекта

Часть инициатив, победивших в конкурсном отборе, уже завершена, другие находятся на финальном этапе.Часть инициатив, победивших в конкурсном отборе, уже завершена, другие находятся на финальном этапе.
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