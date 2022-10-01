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"Россия будет забирать себе все русские регионы Украины"

"Россия будет забирать себе все русские регионы Украины"

Политические эксперты "расшифровали" речь Путина Мир "переваривает" сказанное Владимиром Путиным на подписании договоров о принятии в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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