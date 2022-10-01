"Россия будет забирать себе все русские регионы Украины"

Политические эксперты "расшифровали" речь Путина Мир "переваривает" сказанное Владимиром Путиным на подписании договоров о принятии в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Популярные статьи
- Началась зачистка военкомов. Люди, привыкшие всю жизнь только и делать, что брать взятки, оказались не способны служить Родине
- На Европу движется "Конвой света" - 100 000 нелегальных мигрантов. Пока нянчились с Украиной, пришла новая беда, откуда не ждали
- Что будет дальше после присоединения новых регионов России. Если не одумается, К Украине придёт Карачун. Данные разведки MI-6
Свежие комментарии