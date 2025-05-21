32 миллиона из бюджета: экс-губернатор ХМАО Комарова получила крупные выплаты после отставки

<p style="text-align:justify">Бывшая глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, покинувшая пост губернатора в мае 2024 года, получила около 32 миллионов рублей из регионального бюджета в виде компенсаций и иных выплат, связанных с увольнением.