Дубль McLaren и провал Ferrari. Итоги квалификации Гран При Австралии

Дубль McLaren, провал Ferrari, Антонелли и Лоусона. Итоги квалификации Гран При АвстралииMcLarenВ субботу, 15 марта, на трассе Альберт-Парк в Мельбурне состоялась первая квалификация сезона 2025 года Формулы 1.
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