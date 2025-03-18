Стало известно о провалившейся попытке прорыва через границу России

SHOT: ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область, но были отброшены Подразделения ВСУ попытались прорваться на территорию Белгородской области, но понесли потери и отступили, сообщает Telegram-канал SHOT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии