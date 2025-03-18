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Стало известно о провалившейся попытке прорыва через границу России

Стало известно о провалившейся попытке прорыва через границу России

SHOT: ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область, но были отброшены Подразделения ВСУ попытались прорваться на территорию Белгородской области, но понесли потери и отступили, сообщает Telegram-канал SHOT.

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