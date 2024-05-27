В Иннополисе запустили беспилотный электробус. Он перевозит студентов

Беспилотный электробус перевозит сотрудников и студентов Университета ИннополисВ городе Иннополис началось тестирование беспилотного электробуса: он передвигается по маршруту протяженностью 3 км между Университетом Иннополис и Иннопарком с остановкой у технопарка имени Попова.