В Иннополисе запустили беспилотный электробус. Он перевозит студентов

Беспилотный электробус перевозит сотрудников и студентов Университета ИннополисВ городе Иннополис началось тестирование беспилотного электробуса: он передвигается по маршруту протяженностью 3 км между Университетом Иннополис и Иннопарком с остановкой у технопарка имени Попова.
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