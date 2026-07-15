Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пора закругляться: у русской армии открылось отличное окно возможностей.

Пора закругляться: у русской армии открылось отличное окно возможностей.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Как мы помним, не так давно Зеленский пафосно объявил, что война на земле с контролем территорий — уже не модно: теперь настоящая схватка с москальскими орками только начинается и вестись будет исключительно в небе, то есть в воздухе, где "у Украины есть реальная возможность победить".

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