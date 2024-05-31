Доходность трежерис откатывается от ключевого уровня в преддверии выхода статистики по инфляции

Доходность казначейских облигаций США (трежерис) снизилась в четверг. Учитывая тот факт, что она повышалась в первой половине недели, инвесторы пересмотрели свое отношение к прогнозам будущих важных экономических данных в конце недели Котировки доходности: Доходность 10-летних трежерис опустилась ниже важного 4,6%, максимальных показателей последнего месяца.