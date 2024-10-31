В Барнауле из-за теплой погоды на Новый год ледяные фигуры заменят на светодиодные

На площади Сахарова станет еще больше элементов светового оформления В Барнауле метеорологи прогнозируют позднее установление снежного покрова и поздний ледостав, в связи с этим изменена концепция строительства новогоднего городка, сообщает мэрия.
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