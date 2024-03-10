Криминалист Игнатов сообщил, что SHAMAN вряд ли выступит в мужской колонии

Российский певец SHAMAN 8 марта дал концерт в женской колонии общего режима в Подмосковье. Однако, как отметил криминалист Михаил Игнатов, песни артиста маловероятно услышат в мужской исправительной колонии.
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