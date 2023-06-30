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Владимир Корнилов: Почему Financial Times предлагает больше вооружений для Украины на саммите НАТО?

Владимир Корнилов: Почему Financial Times предлагает больше вооружений для Украины на саммите НАТО?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: Financial Times, похоже, не на шутку встревожилась, что в связи с недомятежом Пригожина сместятся акценты грядущего саммита НАТО.

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