Владимир Корнилов: Почему Financial Times предлагает больше вооружений для Украины на саммите НАТО?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: Financial Times, похоже, не на шутку встревожилась, что в связи с недомятежом Пригожина сместятся акценты грядущего саммита НАТО.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: Financial Times, похоже, не на шутку встревожилась, что в связи с недомятежом Пригожина сместятся акценты грядущего саммита НАТО.
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