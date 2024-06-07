СК: Число изнасилований мигрантами выросло на 40%

Обухова Людмила

А как должны поступать мигранты? Экзамены, фиктивные браки и усыновления, разрешения, получение гражданства и т.п. - это они сами всё делают, без участия граждан России? Уверена, что это одна из причин неуважения к нам. С самого начала они знают, что вопросы решаются за деньги. Поэтому спрашивать и наказывать в первую очередь нужно тех, с кем "решают" эти вопросы.