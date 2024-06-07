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СК: Число изнасилований мигрантами выросло на 40%

СК: Число изнасилований мигрантами выросло на 40%

В 2024 году число изнасилований мигрантами в России выросло на 40 процентов. Такие данные представили председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину на оперативном совещании 5 июня.

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Комментарии
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Обухова Людмила
А как должны поступать мигранты?  Экзамены, фиктивные  браки и усыновления, разрешения, получение гражданства и т.п. - это они сами всё делают, без участия граждан России? Уверена, что это одна из причин неуважения к нам. С самого начала они знают, что вопросы решаются за деньги. Поэтому спрашивать и наказывать в первую очередь нужно тех,  с кем &quot;решают&quot; эти вопросы.
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2 час.
Лия Гарифулина Гуркина
Удивительные дела происходят. Все всё знают, все всё понимают,знают, как сделать,столько аналитики проводится ( отнюдь не бесплатно), но в конечном итоге,ничего не делается. Доколе???????
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1 час.
Анатолий Анатольев
Пора КАСТРИРОВАТЬ, тогда сократиться на 40%, а то судья дамой отпустит! Срочно создавать народный СУД!
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41 мин.

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