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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Аргентины Айяла об ударе по лицу Ольмо: «Это был скорее толчок. Я сожалею, но это уже нельзя изменить, все в прошлом»

Тренер сборной Аргентины Роберто Айяла заявил, что сожалеет о своем поведении после матча с Испанией в финале ЧМ-2026 (0:1, доп.

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