Депутат Рады Гончаренко призвал Европу самостоятельно защищаться от России

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко выступил с критикой министров обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкура и Довиле Шакалене, которые выразили мнение о том, что Россия может укрепиться в военном плане, если на Украине будет достигнуто соглашение о приостановке боевых действий.