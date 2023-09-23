Может ли Россия брать пример с Азербайджана

Владимир Швайбович Чтобы так говорить надо совершенно не знать, что происходит в Белоруссии. И Батька и правительство учли уроки, преподанные им оппозицией, которой было дано слишком много воли и дозволенности, в результате чего едва не случился переворот с сильным душком русофобии, все их действия корректировались Польшей (тут вы отчасти правы). Но это в прошлом. За эти 2 с половиной года выработана такая система управления страной, что даже если новый президент захочет продаться Западу, то не сможет: вопрос будет решать Всенародное Собрание, своеобразное вече, а это 1200 человек, избранных из разных слоёв населения. И их решение никогда не будет направлено против России. Потому что мы, белорусы, ощущаем себя частью Русского мира. Небольшой процент пропольски настроенных людей есть в западной части, в Брестской и Гродненской области, но теперь и они затихарились, видя, какие напряжённые отношения у нас с Польшей (на грани войны),

Владимир Швайбович а активные участники мятежа уже сами сбежали в Польшу и мыкаются там, столкнувшись с реальной жизнью. В Беларуси сейчас проводится очень мощная идеологическая работа с молодёжью, с патриотическим воспитанием по уважению к советской истории, показываются документальные фильмы о роли Польши в разделе Белоруссии. Всё это происходит на фоне показа неразрывной связи с СССР и Россией, на русском языке, с русским духом. Даже смешно читать когда некоторые ,,знатоки,, пишут про Белоруссию - Тихановскую... вот это залепил человек.))... Это если бы я сказал про Россию - Навальняцкую, или Чубайсовскую, или ещё какую, мало ли у вас желающих повернуть Россию к Западу... И они даже на самых верхах сидели, а некоторые и теперь сидят, не то что наша - котлеты дома жарила... Вы хотите, чтобы Лукашенко безоговорочно подчинялся любым действиям российских чиновников и даже ваших олигархов, но потому он у нас и считается Батькой, что действует в первую очередь учитывая интересы своей страны. И он знает, и говорит об этом громко и постоянно, что Россия у нас на первом месте. При этом заявляет, что мы готовы к мирному сотрудничеству со всеми соседями, которые даны богом. А разве Россия говорит другое?... И Батька всегда говорит очень резко и прямо о агрессивности США, о их подлости и о том, сколько крови они пролили за эти десятилетия. Если Вы этого не знаете это ваши проблемы, раз в России не идут белорусские каналы.