Hyper Light Breaker появится в раннем доступе этим летом Разработчик Heart Machine объявил,...

Hyper Light Breaker появится в раннем доступе этим летомРазработчик Heart Machine объявил, что его предстоящий кооперативный приквел rogue-lite к Hyper Light Drifter, Hyper Light Breaker, появится в раннем доступе этим летом на ПК.
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