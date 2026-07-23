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Регионы России

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Дмитрий Качанов стал чемпионом России по прыжкам с шестом

Дмитрий Качанов стал чемпионом России по прыжкам с шестом

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Екатеринбурге с 23 по 26 июля. На этих соревнованиях также отличился 18-летний Николай Грудковский из Санкт-Петербурга, ставший чемпионом России в беге на 100 метров.

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