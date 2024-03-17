Юные поварята. Фруктовый салат.

В старшей группе прошёл кулинарный мастер-класс по приготовлению фруктового салата.Приготовление фруктового салата - одна из практических работ по ознакомлению детей дошкольного возраста с секретами кухни.
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