Большинство россиян выразили недовольство качеством квартир в новостройках

Среди опрошенных россиян 93% новоселов недовольны качеством квартир в новостройках, особенно дефектами окон и кривыми стенами, об этом «Известиям» 3 апреля рассказали аналитики сертификации новостроек Urban Grade, которые провели социологическое исследование среди россиян, получающих квартиры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии