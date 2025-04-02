Большинство россиян выразили недовольство качеством квартир в новостройках

Среди опрошенных россиян 93% новоселов недовольны качеством квартир в новостройках, особенно дефектами окон и кривыми стенами, об этом «Известиям» 3 апреля рассказали аналитики сертификации новостроек Urban Grade, которые провели социологическое исследование среди россиян, получающих квартиры.