Журова: отказ Валиевой идти в CAS мог быть результатом договоренностей с ISU

Фото: соцсети фигуристки Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала РИА Новости ситуацию вокруг Камилы Валиевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В ГД предложили ш...
- Каждая вторая каз...
- В ГД предложили ш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым