С завтрашнего дня перестает действовать запрет на экспорт из РФ сахара-сырца

Запрет был введен в апреле этого года в связи с ростом цен на сахар на мировом рынке. Правительство вряд ли продлит запрет, поскольку ситуация стабилизировалась, России не грозит дефицит сахара на внутреннем рынке Сегодня истекает срок временного запрета на вывоз из РФ сахара.
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