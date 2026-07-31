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Диетолог объяснила, какой хлеб поможет сбросить вес

Диетолог объяснила, какой хлеб поможет сбросить вес

Ключевое значение имеет не полный отказ от хлебобулочных изделий, а грамотный выбор продукта В России ученые из "ФИЦ питания и биотехнологии" создали хлеб, который помогает похудеть, рассказала РИА Новости Татьяна Солнцева, кандидат медицинских наук, врач-диетолог и терапевт.

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