В четверг, 15 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором «Бенфика» встречалась с «Селтиком».
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