«Ман Сити» потратил 212 млн евро на трансферы – это второй показатель в истории зимних окон. Больше заплатил «Челси» в 2023-м – 330 млн

В завершившемся трансферном периоде английский клуб оформил четыре трансфера. «Горожане» приобрели центрального защитника Витора Рейса за 37 миллионов евро, центрального защитника Абдукодира Хусанова – за 40 миллионов евро, полузащитника Омара Мармуша – за 75 миллионов евро и полузащитника Нико Гонсалеса – за 60 миллионов евро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии