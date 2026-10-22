71-летний мужчина погиб в результате пожара в деревне Ташла, Республика Башкортостан. Инцидент произошел утром 21 октября в деревянном доме на улице Максима Горького.
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