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370 лет назад царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому

370 лет назад царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому

«Государю и наследникам нашим служити»В марте 1654 года «статьи Богдана Хмельницкого» (т. н. Статьи Войска Запорожского», «Переяславские статьи» или «Мартовские статьи») юридически оформили положение Войска Запорожского в составе Русского государства после Переяславской Рады (Переяславские статьи).

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