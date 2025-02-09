Украинский лидер Владимир Зеленский скрывает реальные потери ВСУ, чтобы продолжать обогащаться. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.