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Нардеп Дубинский: Зеленский скрывает реальные потери ВСУ ради своего обогащения

Нардеп Дубинский: Зеленский скрывает реальные потери ВСУ ради своего обогащения

Украинский лидер Владимир Зеленский скрывает реальные потери ВСУ, чтобы продолжать обогащаться. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Ему эти деньги вылезут раком ,бог его достанет и его выродков....
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17 час.
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