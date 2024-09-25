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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дело против ультрас «Барсы» о нападении на фанатов «Осасуны» в 2022-м закрыто в отношении 8 из 9 участников. Они с битами и файерами разгромили бар, но лишь один оставил следы ДНК

В ноябре 2022 года несколько болельщиков «Барселоны» атаковали фанатов «Осасуны» в баре в Памплоне перед матчем команд в Ла Лиге.

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