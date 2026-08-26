Татарстанда «Фермер мәктәбе»нә гаризалар кабул итәләр

Казан дәүләт аграр университеты (КДАУ) базасында Авыл хуҗалыгы министрлыгының һәм Россельхозбанкның «Фермер мәктәбе» бушлай белем бирү проектының яңа агымын җыю дәвам итә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым