Суд арестовал имущество взяточника в погонах из МВД на ₽2,1 млрд

Имущество стоимостью более 2,1 млрд руб. арестовал суд в рамках расследования уголовного дела о коррупции против экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, 9 декабря пишет агентство РИА Новости.
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